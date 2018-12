Actualidade

O Presidente das Filipinas está disposto a dialogar com o grupo extremista Abu Sayyaf, organização filiada no Estado Islâmico (EI), se o movimento puser fim à violência no sul do país, foi hoje noticiado.

"Se pararem [a violência], estou disposto a ir à vossa zona para falar", afirmou na segunda-feira Rodrigo Duterte, à margem de uma cerimónia com as forças armadas em Sulu, região de maioria muçulmana no sul das Filipinas e um dos bastiões do Abu Sayyaf.

Duterte indicou que estes grupos extremistas são responsáveis pelas últimas mortes de soldados nas zonas de Basilan, Sulu e Tawi-Tawi, na região de Mindanao.