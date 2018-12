Actualidade

A China comemorou hoje o 40.º aniversário da adoção das reformas económicas que converteram o país na segunda maior economia do mundo, com o Presidente chinês a defender o modelo de capitalismo de Pequim.

Numa altura de tensões com os Estados Unidos, que reclamam mudanças estruturais na economia chinesa, Xi Jinping assegurou que ninguém poderá "impor ao povo chinês o que pode ou não fazer".

No Grande Palácio do Povo, ícone da arquitetura socialista erguido junto à praça Tiananmen, em Pequim, Xi voltou a prometer que o país vai continuar a abrir-se ao comércio e ao investimento, na celebração do 40.º aniversário da política de Reforma e Abertura.