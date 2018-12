Actualidade

A ponte Maputo-Katembe, entre as duas margens da baía da capital moçambicana, esteve sem luz várias horas, entre a noite de segunda-feira e madrugada de hoje, devido ao roubo de cabos do sistema eléctrico do empreendimento.

O porta-voz da Eletricidade de Moçambique (EDM), Luís Amado, disse à emissora estatal Rádio Moçambique que desconhecidos roubaram cabos de média tensão que abastecem as luzes da ponte, deixando a infraestruturas às escuras.

Luís Amado adiantou que o roubo provocou estragos orçados em um milhão de meticais (14.200 euros), mas a luz foi reposta por técnicos da EDM.