O Presidente chinês, Xi Jinping, garantiu hoje que o país "nunca vai procurar a hegemonia", mesmo quando se aproxima do centro do palco internacional, durante as comemorações do 40.º aniversário de abertura à iniciativa privada.

Num discurso de hora e meia, o chefe de Estado chinês repetiu o compromisso do país com o sistema multilateral de comércio e a abertura económica, sem mencionar as disputas comerciais em curso com os Estados Unidos.

Xi assegurou que a China não se vai desenvolver "à custa dos interesses de outros países".