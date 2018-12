Actualidade

O treinador português José Mourinho deixou hoje o comando técnico do Manchester United, anunciou hoje o sexto classificado da Liga inglesa de futebol.

Mourinho, de 55 anos, chegou aos 'red devils' em 2016/17, época em que alcançou os únicos títulos no clube, a Taça da Liga inglesa e a Supertaça.

Após 17 jornadas, o Manchester United ocupa o sexto lugar do campeonato, com 26 pontos, menos 19 do que o líder Liverpool.