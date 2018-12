Actualidade

O Parlamento Europeu e o Conselho alcançaram hoje um acordo político em torno da proposta da Comissão Europeia para reduzir o crédito malparado na União Europeia, que obriga os bancos a disporem de reservas de fundos.

Esta medida faz parte de um conjunto de ações apresentadas pela Comissão em março de 2018 para resolver o problema do crédito malparado na UE e tem por base os esforços desenvolvidos pelos Estados-membros, as autoridades de supervisão e as instituições de crédito para diminuir de forma regular o número dos chamados "empréstimos de mau desempenho" em toda a União.

As medidas agora acordadas obrigarão os bancos à criação de reservas de fundos para cobrir os riscos associados aos empréstimos que possam vir a ter mau desempenho, evitando-se deste modo a acumulação de exposições de mau desempenho nos balanços dos bancos.