Acidente/INEM

As equipas das 44 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Portugal vão homenagear hoje, às 19:00, as vítimas do acidente do helicóptero em Valongo, disse à Lusa a coordenadora daquele serviço no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Segundo Adelina Pereira, com este gesto, os colegas do médico, enfermeira e pilotos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vítimas da queda da aeronave na Serra de Santa Justa, naquele concelho do distrito do Porto, "pretendem contornar o facto de ser impossível comparecer a todos aos funerais".

"Um minuto de silêncio após um breve toque de dois ou três segundos da sirene da ambulância, seguido da largada de quatro balões brancos" marcará a homenagem dos colegas dos dois pilotos, do médico e da enfermeira que faleceram no acidente aéreo, descreveu a responsável.