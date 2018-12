Actualidade

O índice de confiança empresarial na Alemanha desceu pelo quarto mês consecutivo em dezembro e para o nível mais baixo dos últimos dois anos, anunciou hoje o instituto de estudos económicos alemão Ifo.

O índice de confiança empresarial na Alemanha Ifo desceu para 101 pontos em dezembro, o nível mais baixo dos últimos dois anos e contra 102 em novembro.

Segundo o Ifo, as empresas na Alemanha estão menos satisfeitas do que no mês anterior tanto com a situação atual dos negócios como com as expectativas futuras.