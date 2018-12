Acidente/Borba

A estrada cujo corte alguns defendiam, mesmo percorrendo-a diariamente, foi "engolida", mas, um mês depois do acidente de Borba que "ceifou" cinco vidas, os empresários do mármore trabalham "normalmente", já com a fiscalização no terreno.

"Independentemente agora das ações de fiscalização que começam a aparecer, nós trabalhamos normalmente", disse hoje à agência Lusa Luís Sotto-Mayor, administrador da Marmetal e da Margrimar, empresas do setor dos mármores situadas no concelho vizinho de Vila Viçosa (Évora).

Segundo o responsável, o acidente ocorrido no dia 19 de novembro, devido ao deslizamento de terras e colapso de um troço da estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, para o interior de duas pedreiras contíguas, causando cinco mortos, foi "uma infelicidade" e gerou "dúvida" em torno do setor.