Acidente/INEM

O presidente da Comissão Distrital do Porto da Proteção Civil disse hoje à Lusa que o relatório preliminar da Proteção Civil da queda do helicóptero do INEM, em Valongo, mostra a necessidade de criar uma central única regional.

O relatório preliminar da Proteção Civil sobre a queda do helicóptero do INEM em Valongo, hoje divulgado, aponta falhas à NAV (Navegação Aérea de Portugal) Portugal, ao 112 e ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo Marco Martins, o relatório "não acrescenta muito" ao que afirmou no domingo, salientando, contudo, que "mostra a necessidade de criar uma central única a nível regional, que seja o chapéu de todas as entidades e onde todas, ali, debitem informação para assim evitar o que aconteceu".