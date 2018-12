Actualidade

O presidente da Agência Reguladora do Ensino Superior (ARES) cabo-verdiana reconheceu hoje que há demasiadas universidades no país e afirmou que a nova instituição terá poder de limitar cursos e estabelecimentos, apostando na qualidade do ensino.

"Se falarmos em termos de números, podemos dizer que, para o contexto de Cabo Verde [o número de universidades] é demasiado, mas a maior parte de instituições de ensino superior são meras faculdades, algumas delas com poucos ciclos de estudos. O que é necessário é que essas instituições tenham sustentabilidade e, com isso, esteja implícita a qualidade", disse.

João Manuel Dias da Silva falava à agência Lusa, na cidade da Praia, no final da cerimónia de tomada de posse como primeiro presidente do conselho de administração da Agência Reguladora do Ensino Superior (ARES) de Cabo Verde.