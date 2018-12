Actualidade

O comité organizador da cimeira sobre abusos sexuais por parte do clero, que se realiza no Vaticano de 21 a 24 de fevereiro, pediu hoje aos presidentes das conferências episcopais de todo o mundo para ouvir as vítimas nos seus países.

Numa carta enviada a todas as conferências episcopais, a organização da cimeira apela a todos os participantes para "seguir o exemplo do papa Francisco e encontrarem-se pessoalmente com as vítimas de abusos antes da cimeira em Roma".

"O primeiro passo deve ser tomar consciência da verdade do que aconteceu. Por esta razão, pedimos a cada presidente da conferência episcopal que se aproxime e visite as vítimas que sofreram abusos do clero nos seus respetivos países, antes da reunião de Roma e ouvir, em primeira mão, o seu sofrimento", escrevem os membros do comité organizador escolhido por Francisco.