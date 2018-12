Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, apelou hoje ao PS para que "volte à negociação à esquerda" na lei da habitação, questionando se os socialistas querem ter como parceiros PSD e CDS, "os mesmo que criaram os problemas" atuais.

No final de uma visita ao prédio Santos Lima, em Lisboa, para se encontrar com moradores que estão a ser alvo de assédio imobiliário, Catarina Martins foi questionada sobre o acordo a que o PS chegou com o PSD para atribuir benefícios fiscais aos senhorios, uma proposta que segundo a líder bloquista "não chega".

"O nosso apelo é o apelo de sempre: que o PS volte à negociação à esquerda porque ela é a única que pode proteger os inquilinos e o direito à habitação", desafiou.