O Montalegre recusa jogar "encolhido" e tem uma estratégia preparada para surpreender na receção ao Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, na quarta-feira, assegurou hoje o treinador José Manuel Viage.

"O facto de jogarmos com o Benfica não significa que vamos jogar encolhidos. Queremos fazer o que fazemos com as outras equipas, não haverá um tratamento diferente e se não conseguirmos foi porque o adversário não deixou", destacou o técnico do emblema de Trás-os-Montes, na antevisão ao encontro marcado para Montalegre, na quarta-feira, às 20:45.

O treinador do único clube do terceiro escalão ainda presente na Taça de Portugal reconheceu que haverá momentos em que a sua equipa terá de jogar com "linhas baixas por imposição do adversário", mas recusou "colocar um 'autocarro' na baliza para só defender".