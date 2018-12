Actualidade

Um homem de 53 anos morreu hoje de manhã num acidente de trabalho ocorrido numa fábrica de serração de madeiras, em Vale de São Domingos, concelho de Mação, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

"O homem estava a passar as madeiras de uma máquina para a outra, para um rolo que as endireita, e foi puxado para dentro de uma das máquinas, talvez preso pela roupa", disse à Lusa Pedro Jana, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mação, no distrito de Santarém.

O alerta foi dado às 11:20 e à chegada dos meios de socorro o homem, casado e residente na aldeia de Pereiro, já estava cadáver, disse a mesma fonte, tendo adiantado que esta "é a segunda vítima mortal na mesma empresa num espaço de dois meses".