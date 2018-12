Actualidade

O Governo moçambicano criou hoje o Fundo de Pensões dos Funcionários do Estado (FPFE) para que a previdência social dos funcionários públicos deixe de depender do Orçamento do Estado, anunciou o Conselho de Ministros.

A porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, Ana Comoana, afirmou que o FPFE terá autonomia financeira e administrativa, devendo estar dotada de capacidade de geração de receitas visando a sua sustentabilidade.

"As pensões dos funcionários do Estado são atualmente pagas através do Orçamento do Estado, mas a criação do fundo vai permitir que a previdência social no Estado tenha capacidade de geração de receitas próprias, através de investimentos e parcerias", explicou Ana Comoana, falando em conferência de imprensa.