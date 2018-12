Actualidade

O grupo de trabalho parlamentar da Habitação aprovou hoje as propostas do PS de manter o Balcão Nacional de Arrendamento (BNA) para os senhorios e de criar o Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento (SIMA) para os arrendatários.

No âmbito da votação indiciária do pacote legislativo sobre habitação e arrendamento, o PS decidiu retirar a proposta de revogação do BNA para "resolver o impasse" relativamente ao SIMA, uma vez que, em outubro, foram aprovadas as normas dirigidas aos inquilinos e rejeitadas as normas dirigidas aos senhorios.

Assim, os socialistas apresentaram uma reformulação à proposta de criação do SIMA, destinando-o apenas aos arrendatários, iniciativa que foi aprovada com os votos a favor do PS, do PCP e do BE, e os votos contra do PSD e do CDS-PP.