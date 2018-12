Actualidade

O Tribunal de Santarém vai julgar o atual e o anterior presidentes do Grupo Desportivo Coruchense (GDC), o tesoureiro do clube e dois empresários por contratação de jogadores estrangeiros que se encontravam em situação irregular no país.

No processo, consultado hoje pela Lusa, o GDC, Ricardo Santos, presidente do clube entre maio de 2008 e julho de 2015, o seu sucessor, Dionísio Mendes (que presidiu entre 2001 e 2013 à Câmara Municipal de Coruche), o tesoureiro e diretor desportivo Carlos Neves e os empresários de jogadores de futebol Vasco Antão e Carlos Silva são acusados de angariação de mão de obra ilegal.

A acusação do Ministério Público, que teve origem numa inspeção realizada em setembro de 2015 pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) durante um treino no campo do GDC, afirma que Ricardo Santos e Carlos Neves conheceram o empresário de jogadores de futebol Vasco Antão e que os três "engendraram um plano" para trazer para Portugal jogadores estrangeiros e com isso obterem proveitos económicos, sem que tivessem diligenciado no sentido de obterem autorizações de residência ou visto de permanência válidos para esses cidadãos.