Actualidade

O Tribunal de Contas (TdC) concluiu hoje que a Conta da Região Autónoma dos Açores de 2017 "está afetada por erros e omissões materialmente relevantes", nomeadamente em áreas como receitas da administração regional ou a dívida da mesma.

"Verificou-se uma indevida inscrição e registo, no Orçamento e na Conta, de receitas da administração regional direta que, globalmente consideradas, têm repercussões materialmente relevantes nos saldos corrente, de capital e primário", revela o TdC no parecer hoje entregue no parlamento dos Açores referente à Conta da região de 2017.

Este parecer e o da Assembleia Legislativa da Região dos Açores relativos ao ano passado foram esta tarde entregues na delegação de Ponta Delgada do hemiciclo açoriano.