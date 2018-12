Actualidade

A Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) manifestou-se hoje preocupada com o chumbo, em sede do Orçamento do Estado (OE) para 2019, do Fundo de Financiamento da Descentralização, mas alega que há soluções para resolver a questão.

"O facto de ter sido chumbada no OE para 2019 a criação do Fundo de Financiamento da Descentralização é um problema sobre o qual estamos a trabalhar. É necessário encontrar uma solução com a máxima urgência, de modo a que se resolva o processo da descentralização, para continuar", disse à Lusa o presidente da ANMP, Manuel Machado.

O também presidente da Câmara de Coimbra admitiu que a falta de financiamento "pode pôr em crise uma parte do processo", nomeadamente nas áreas setoriais que implicam despesa pública por parte das autarquias, como a saúde, educação e vias de comunicação, e fazer com que haja descentralização de competências sem financiamento.