Actualidade

Mais de 1,3 milhões de portugueses com 65 ou mais anos já se vacinaram contra a gripe sazonal, representando dois terços do universo estimado, segundo dados do "Vacinómetro" hoje divulgados.

Lançado em 2009, o "Vacinómetro" monitoriza em tempo real a taxa de cobertura da vacinação contra a gripe em grupos prioritários recomendados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com os resultados da terceira avaliação, que reportam ao dia de hoje, já foram vacinados 1.333.357 portugueses com 65 ou mais anos (65,5% do universo estimado) e 241.184 portugueses com idades entre os 60 e os 64 anos (33,1%).