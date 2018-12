Actualidade

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE) levantou hoje a greve marcada para os dias 26, 27 e 28 de dezembro, avançou à Lusa um dirigente sindical.

O anúncio da FENSE, que agrega o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, surge após uma reunião com a Comissão Negociadora do Ministério da Saúde e das Finanças, que decorreu na Administração Central do Sistema de Saúde, em Lisboa.

"Vamos levantar a greve que tínhamos marcada para dia 26, 27 e 28 de dezembro", disse à Lusa José Azevedo, presidente do Sindicato dos Enfermeiros e porta-voz da FENSE.