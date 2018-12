Actualidade

O parlamento regional aprovou hoje, por unanimidade, um voto de pesar pela morte de Christopher Hellinger, primeiro investidor privado que a ilha do Príncipe conheceu, reconhecendo o "trabalho duro que garantiu sustento" a muitas famílias daquela ilha.

Segundo o comunicado na página da rede social Facebook de Teobaldo Cabral, porta-voz do Governo, a sessão plenária de hoje destinava-se exclusivamente à aprovação do Programa do Governo Regional, mas face a morte do empresário Christopher Hellinger, na segunda-feira, os deputados aprovaram por unanimidade apresentar voto de pesar à família.

O parlamento regional reconheceu o "trabalho duro que garantiu sustento" a muitas famílias no Príncipe e que envolveu "cerca de 75 trabalhadores, entre os quais 60 são-tomenses e 25 filipinos".