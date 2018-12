Actualidade

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público está preocupado com a saída extemporânea de Amadeu Guerra do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e diz que a escolha do substituto tem de ser "muito ponderada".

"O facto de Amadeu Guerra sair tão rapidamente [do DCIAP] deixa-nos preocupados, e acho que vai ser muito difícil substitui-lo em tão pouco tempo", disse à agência Lusa António Ventinhas a propósito da escolha do diretor do departamento para procurador-geral distrital de Lisboa.

Amadeu Guerra foi hoje escolhido pelo Conselho Superior do Ministério Público para substituir Maria José Morgado à frente da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa com 12 votos a favor, de magistrados do MP e de não magistrados, e sete votos contra.