Actualidade

A Metro do Porto vai reforçar a oferta nos próximos dois fins de semana nas linhas que servem o comércio tradicional da Baixa e das principais superfícies comerciais, mas alerta que na noite de 24 fecha às 20:00.

O reforço da oferta vai ser feito nas linhas que servem o comércio tradicional da Baixa do Porto, bem como nas principais superfícies comerciais da Área Metropolitana do Porto que vão estar com "capacidade extra e muitas composições duplas" nos próximos dois fins de semana de dezembro, anunciou hoje a Metro do Porto em comunicado de imprensa.

No próximo dia 24 de dezembro, contudo, a operação da Metro do Porto vai ter as últimas partidas em cada uma das linhas da rede até as "20:00", porque a tradição vem demonstrando que a "procura já não justifica durante a noite", explicou à Lusa fonte da Metro do Porto. Ao longo do dia a oferta será equivalente à de um sábado, com todos os serviços em veículos simples.