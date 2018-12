Actualidade

A proposta da maioria PSD/CDS-PP na Maia de assumir 1,4 milhões de euros de dívida da extinta TECMAIA, que o Fisco atribui ao ex-presidente da autarquia, ao atual e a um vereador, foi aprovada em Assembleia Municipal.

Em causa uma dívida da extinta empresa municipal atribuída pelo Fisco a Bragança Fernandes, então presidente da Câmara da Maia e atual presidente da Assembleia Municipal, António Silva Tiago, antigo vice e atual presidente, e Mário de Sousa Nunes, vereador, todos eleitos pela coligação PSD/CDS-PP.

Depois da aprovação por maioria em reunião de câmara, a Assembleia Municipal de segunda-feira também aprovou a proposta com os votos a favor dos deputados PSD/CDS-PP e do PAN, dois votos contra do Bloco de Esquerda e nove da coligação PS/JPP, enquanto a CDU se absteve, assim como dois deputados do PS/JPP.