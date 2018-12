Actualidade

O grupo de trabalho parlamentar da Habitação aprovou hoje a proposta de lei do Governo para a criação do Programa de Arrendamento Acessível, disponibilizando aos senhorios "um regime especial de tributação dos rendimentos prediais" de contratos de arrendamento habitacional.

No âmbito da votação indiciária do pacote legislativo sobre habitação, a iniciativa do Governo foi aprovada com os votos contra do PCP, do BE e do CDS-PP, a abstenção do PSD e o voto a favor do PS.

A proposta de lei do Governo motivou uma iniciativa do PS, que foi retirada no início da votação, e uma alteração do BE, que foi chumbada, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS-PP e os votos a favor do PCP e do BE.