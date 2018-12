Bombeiros

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Jaime Marta Soares, disse hoje que a reunião de mais de três horas com o Governo "foi inconclusiva", mas que "houve pontos de convergência".

À saída da reunião no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, Marta Soares foi parco em palavras e, sem avançar pormenores, explicou que as propostas discutidas serão analisadas hoje à noite numa reunião do Conselho Nacional da liga, que decorrerá em Pombal, Coimbra.

Segundo o dirigente da LBP, caso o Conselho Nacional "estiver de acordo" com as sugestões apresentadas em sede de negociação, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fará uma proposta fundamentada até ao final deste mês.