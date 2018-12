Actualidade

O Instituto de Estudos Sociais e Económicos lançou hoje em Maputo "The War Within: New Perspectives on The Civil War in Mozambique 1976-1992", uma obra baseada em "arquivos inéditos" e que apresenta "novos intervenientes" no início da guerra civil dos 16 anos em Moçambique.

"É uma obra que nos leva a pensar a guerra de maneira diferente e que desenvolve uma nova perspetiva sobre como decorreu o processo, com intervenientes que foram ignorados pelos historiadores", disse à Lusa o pesquisador Éric Morier-Genoud, um dos autores.

Com 260 página, a obra, disponível apenas em inglês, indica que, antes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), houve um movimento criado por dissidentes da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) que desencadeou ataques contra campos de reeducação na Zambézia, em 1976.