Actualidade

O Al Ain venceu hoje o River Plate no desempate por grandes penalidade (5-4), após um empate a dois no tempo regulamentar e prolongamento, e apurou-se para a final do Mundial de clubes de futebol.

O anfitrião da prova surpreendeu os argentinos, recentes campeões sul-americanos, depois de baterem os compatriotas do Boca Juniors na final da Taça Libertadores, e espera agora pelo resultado da outra meia-final, entre os campeões europeus Real Madrid e asiáticos Kashima Antlers, para conhecer o adversário na final.

Num jogo renhido, o sueco Berg adiantou a equipa dos Emirados Árabes Unidos logo aos três minutos, mas um 'bis' do colombiano Santos Borré em cinco minutos, aos 11 e aos 16, deu a volta ao marcador.