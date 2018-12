Actualidade

A coordenadora da comissão de revisão da Lei de Bases da Saúde, Maria de Belém Roseira, lamentou hoje que a ministra tenha considerado inadequado todo o trabalho "transparente e participado" que foi feito para apresentar um projeto de diploma.

Num debate promovido hoje pelo PS, Maria de Belém Roseira começou por lembrar que não está a ser discutida a proposta de Lei de Bases de um partido, mas antes uma nova Lei de Bases para Portugal, intervenção que ocorreu depois de a ministra da Saúde ter considerado que a proposta do Governo é ideologicamente coerente com o Partido Socialista.

A proposta do Governo para a nova Lei de Bases foi entregue na semana passada no parlamento. Esta proposta, que foi aprovada em Conselho de Ministros, não é igual à apresentada pela comissão presidida por Maria de Belém Roseira e, aliás, a ministra Marta Temido assumiu publicamente que iria incorporar a visão dos novos titulares do Ministério da Saúde no documento.