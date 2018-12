Actualidade

O surfista português Frederico Morais terminou a época do circuito mundial em 23.º lugar, apenas uma posição abaixo do posto que lhe garantia a permanência entre a elite mundial, mas promete voltar à competição mais forte em 2019.

"Vou voltar, mais forte, mais concentrado, mais competitivo e, acima de tudo, mais feliz, porque esta foi a vida que escolhi e isto é o que me faz acordar", lançou hoje 'Kikas' na sua conta na rede social Instagram.

O surfista português tinha chegado ao Billabong Pipe Masters, no Havai, a última etapa do ano do circuito mundial de surf, na 21.ª posição do 'ranking' mundial, mas foi eliminado na segunda ronda (repescagem) da prova e foi ultrapassado pelo brasileiro Yago Dora e pelo francês Joan Duru, o que o obriga a voltar a correr o circuito de qualificação em 2019 para se tentar qualificar de novo para o circuito mundial de 2020.