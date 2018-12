Actualidade

O Governo dos Açores sustentou hoje que já acatou de forma total ou parcial "nove recomendações anteriormente formuladas" pelo Tribunal de Contas (TdC), embora se mostre disposto a "aperfeiçoar e a melhorar a consistência da informação prestada".

Em nota do executivo, enviada à imprensa após o parecer do TdC sobre a Conta da região de 2017, é reconhecido haver um "entendimento diferente" sobre o "procedimento de classificação das transferências do Orçamento do Estado para os Açores", mas "os registos efetuados não afetam materialmente o valor da receita da região, nem o saldo global da Conta".

O que está em causa, advoga o executivo dos Açores, é uma diferença de registo entre receitas correntes e de capital, tendo a região optado pelo mesmo critério utilizado pela Madeira e pelo Estado central.