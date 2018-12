Actualidade

A ministra da Saúde disse hoje acreditar que não há uma divergência ideológica nem de princípios no PS quanto à proposta do Governo da Lei de Bases da Saúde, embora assuma que há uma divisão.

"Quero acreditar que estamos perfeitamente alinhados em termos de princípios dentro das várias sensibilidades que o PS tem. Aquilo que nos divide não é uma questão de princípios. É uma questão do que alguns gostariam de ver explicitado com maior pormenor e outros entendem que uma Lei de Bases não é a sede própria", afirmou a ministra Marta Temido, no final de um debate promovido pelo PS.

Para a ministra, não estão em causa divergências ideológicas: "estão em causa divergências sobre aspetos que alguns consideram muito importantes e outros consideram que a sua sede própria não é a lei de bases. Muitos desses aspetos são essenciais para uma regulamentação complementar, mas não talvez para a lei de bases".