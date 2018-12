Actualidade

Os portugueses deverão viajar menos para o estrangeiro neste Natal e Ano Novo do que em 2017, segundo um estudo efetuado pelo IPDT, especializado em consultoria na área, em parceria com a Soltrópico.

Assim, o relatório, baseado em 408 questionários, concluiu que "em relação ao estudo semelhante realizado pelo IPDT, no período homólogo de 2017, destaca-se que a intenção para fazer férias no estrangeiro é inferior à do ano passado. Esta menor propensão para viajar para fora este ano estará associada a uma redução nos gastos e na estada média".

Ainda assim, são mais os portugueses que viajam nesta altura, só que a maioria fica em Portugal (74%). "Os resultados representam um ligeiro acréscimo de 1,3 pontos percentuais no número de portugueses que tencionam fazer férias fora de casa neste período, face a 2017", avançou o IPDT.