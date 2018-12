Actualidade

O professor universitário e presidente da companhia petrolífera Partex Oil and Gas Corporation considerou que a Rota da Seda vai levar a uma mudança "ao nível das relações económicas e comerciais" em todo o mundo.

"Estou convencido que este projeto (...) vai ser um projeto-chave para mudar, ao nível das relações económicas e comerciais, o que se passa no nosso planeta", disse António Costa e Silva durante a apresentação do livro 'A China e a revitalização das Antigas Rotas de Seda, Novo Vetor do Comércio Mundial' realizada na terça-feira no Grémio Literário, em Lisboa.

"A Ásia não só está a renascer. As pessoas dizem que a China é uma potência emergente, a China é uma potência reemergente", afirmou o professor universitário, lembrando que quando os portugueses iniciaram os Descobrimentos, "o país asiático era responsável por 25% do PIB [Produto Interno Bruto] mundial".