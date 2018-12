Actualidade

A PONG-Pesca defendeu hoje que a Europa comprometeu o fim da sobrepesca em 2020 e que "nos 'stoks' mais importantes para Portugal terá havido dois pesos e duas medidas", indicou em comunicado enviado à agência Lusa.

Para a Plataforma de Organizações Não Governamentais Portuguesas sobre a Pesca (PONG-Pesca), em causa estão as decisões tomadas durante o conselho de ministros das Pescas, que terminou esta madrugada em Bruxelas.

Em relação a Portugal, sublinhou o presidente da PONG-Pesca, "os pareceres terão sido desrespeitados para os 'stocks' com informação menos robusta - como o linguado, a solha e as raias - mesmo quando as capturas dos últimos anos têm sido próximas ou mesmo abaixo dos pareceres científicos".