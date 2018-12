Actualidade

O Governo norte-americano afirmou hoje que está a rever informações sobre trabalho forçado num campo de internamento no extremo oeste da China, onde minorias étnicas muçulmanas terão costurado vestuário desportivo exportado para os Estados Unidos.

Em comunicado, o Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos disse que as informações avançadas pela agência de notícias Associated Press (AP) e outros meios de comunicação, "pela primeira vez parecem relacionar os campos de internamento identificados no oeste da China com a importação por uma empresa norte-americana de bens produzidos por trabalho forçado".

Uma investigação recente da AP detetou encomendas a um dos campos de internamento, na região do Xinjiang, feitas pela Badger Sportswear, um importador do Estado norte-americano da Carolina do Norte.