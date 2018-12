Actualidade

A ex-ministra francesa da Cultura, Fleur Pellerin, é suspeita de ter estabelecido ligações ilegais com uma empresa sul-coreana que foi uma de suas interlocutoras quando esteve no Governo, segundo um relatório divulgado hoje.

Neste relatório publicado no Jornal Oficial, a Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública acredita que a antiga ministra não teve as reservas exigidas no exercício do seu cargo governamental, "tomando como cliente uma empresa privada com a qual havia concluído um contrato ou formulado um parecer sobre um contrato".

A Alta Autoridade enviou o processo ao Procurador Público de Paris, que vai agora decidir sobre a possibilidade de se abrir um inquérito judicial.