Actualidade

O guitarrista clássico Pedro Rodrigues deu "largas à sua criatividade" e transcreveu para guitarra clássica peças de António Pinho Vargas, que constituem em exclusivo o alinhamento do seu novo CD, "Guitarra e outras histórias", que é editado hoje.

No 'booklet' que acompanha o CD, António Pinho Vargas revela que, no texto que escreveu nos dois volumes para piano editados pela Notação XXI, em 2008 e 2009, "Dinky Toys" e "Twins' Peak e outras histórias", respetivamente, sugeriu "que os músicos poderiam usar as partituras dando largas à sua criatividade a partir das peças publicadas".

Conta o compositor que, "com grande rapidez, a primeira resposta desse tipo partiu de Pedro Rodrigues, guitarrista de créditos firmados", que lhe enviou uma gravação da sua transcrição de "Tom Waits", acompanhada de um pedido de autorização para eventualmente fazer transcrições de outras peças.