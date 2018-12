Actualidade

O presidente da Associação dos Armadores das Pescas congratulou-se hoje com o aumento para 131 mil toneladas na possibilidade de pesca para 2019, mas salientou que o setor também precisa de apoios e de uma reformulação da legislação.

O presidente da Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI), Pedro Jorge Silva, reagia em declarações à agência Lusa ao anúncio da ministra do Mar, esta madrugada, de um aumento para as 131 toneladas nas possibilidades de pesca para 2019, o que representa "um novo máximo histórico".

"As medidas anunciadas hoje são positivas, mas não são surpreendentes. Isto vem em linha com o que estávamos à espera porque a proposta também era francamente simpática, mas também não podia deixar de ser porque há todo um trabalho de ajustamento feito no passado para que se conseguisse a sustentabilidade dos recursos", disse.