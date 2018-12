Brexit

As empresas do Reino Unido criticaram hoje os políticos por se concentrarem nas suas discordâncias internas ao invés de preparar o país para o período pós 'Brexit', diante de uma possível saída da União Europeia (EU) sem acordo.

A 100 dias da saída da UE - a 29 de março de 2019 - vários grupos empresariais admitiram, num comunicado, que as empresas "observam com horror" as disputas internas em Westminster, sede do Parlamento britânico em Londres.

O Governo britânico anunciou, na terça-feira, que dará "prioridade operacional" aos preparativos no Reino Unido para uma possível saída da UE sem acordo, devido à recusa dos parlamentares britânicos de diferentes partidos em aprovar o pacto assinado entre Londres e Bruxelas.