O governador do Banco de Portugal, numa audição hoje no parlamento, mostrou-se preocupado com a baixa taxa de poupança dos particulares, que voltou a descer no primeiro semestre deste ano e continuou abaixo da média europeia.

A taxa de poupança diminuiu de 3,9% no primeiro semestre de 2017 para 3,3% no primeiro semestre deste ano, segundo dados do banco central.

Na audição, Carlos Costa sublinhou que, apesar de existir uma diminuição em percentagem do rendimento disponível desde 2010, o rácio de endividamento das famílias portuguesas permanece acima da média da área do euro, o que constitui um elemento de vulnerabilidade da economia.