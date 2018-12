Actualidade

O secretário-geral da OPEP aplaudiu as reformas económicas em curso em Angola, salientando as mudanças fiscais e políticas "cruciais para diversificar e economia e o setor petrolífero", indica hoje um comunicado da organização.

No comunicado enviado à agência Lusa, divulgado após o final da visita de trabalho de dois dias a Angola de Mohamed Sanuzi Barkindo (segunda e terça-feira), a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) destaca que o Governo do Presidente João Lourenço está a proceder "às reformas certas no momento certo".

No documento, o secretariado-geral da OPEP salientou que Barkindo ficou agradado com as "fortes reformas no petróleo e gás", que abrangem as áreas tributárias e novas políticas de monetização nos dois setores.