Acidente/INEM

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, defendeu hoje que a Força Aérea "esteve impecável" na parte que lhe cabia no decorrer da missão de busca e salvamento do helicóptero do INEM que caiu no sábado.

"A Força Aérea esteve impecável. A Força Aérea responde a solicitações que são feitas, nessa circunstância trágica como em outras circunstâncias, e os portugueses podem continuar a contar com a Força Aérea", afirmou João Gomes Cravinho.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA), em Lisboa, o ministro recusou que houvesse lugar, da parte da FAP (Força Aérea Portuguesa) ou do Ministério da Defesa, a qualquer inquérito, referindo que a responsabilidade institucional para apurar o que correu mal é do Ministério da Administração Interna (MAI).