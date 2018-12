Actualidade

O presidente do Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL) considerou hoje que a questão da Autoeuropa foi uma "encenação" e um "desviar de atenções" para o porto de Setúbal, no âmbito da greve dos estivadores.

Em audição no Comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda, o líder sindical lembrou que durante três meses houve greve ao trabalho suplementar e a fábrica de Palmela do grupo Volkswagen (VW) "sempre esteve a exportar os seus veículos, eventualmente com algo atraso, mas presumivelmente não".

"Houve acumulação de 8.500 veículos na base aérea do Montijo devido ao problema de certificação de motores, por parte da própria VW, não teve nada ver com greve dos estivadores (...). Não temos dúvidas nenhumas que aquilo que aconteceu no Porto de Setúbal foi uma encenação e um desviar de atenções do problema nacional", como as "perseguições devido à opção sindical", garantiu António Mariano.