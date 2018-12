Actualidade

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego foi de 334,9 mil em novembro, menos de metade do registado em setembro de 2013, durante a crise económica, divulgou hoje o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O total de desempregados em novembro caiu 17,2% face ao mesmo período do ano passado (menos 69,7 mil pessoas), mas subiu 0,2% comparando com o mês anterior (mais 656 pessoas desempregadas).

A subida mensal é "habitual nesta altura do ano", explica o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, acrescentando que "em 24 dos últimos 30 anos o desemprego aumentou entre os meses de outubro e novembro, com uma variação mensal média de 1%".