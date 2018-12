Actualidade

Nove pessoas foram hoje detidas na sequência da operação "Ferrocianeto" relacionada com o furto de armas na direção nacional da PSP, ocorrido em 2017, segundo a Procuradoria Geral da República (PGR).

De acordo com uma nota da PGR, no decurso das diligências foram efetuadas nove detenções, sete das quais relacionadas com o inquérito em causa (3 em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público e 4 em flagrante delito).

Duas pessoas foram detidas por posse de objetos proibidos, não estando as detenções relacionadas com o inquérito sobre o furto das 57 armas Glock retiradas da direção nacional da PSP, em 2017.