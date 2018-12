Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que o Governo tem revelado "falhas" nas áreas da segurança, defesa ou saúde, situação que não acreditaria que surgissem nesta altura da governação.

"Tem falhas [Governo] aos mais diversos níveis que eu, sinceramente, pensei que iam aparecer, isso é evidente, mas não tão cedo quanto estão a aparecer. Portanto, os maus resultados da governação estão a aparecer mais cedo do que aquilo que eu próprio imaginava que viesse a acontecer, pensei que ia demorar mais", disse Rui Rio.

O líder do PSD, que falava aos jornalistas no quartel dos Bombeiros Voluntários de Borba (Évora), após ter também visitado o local do acidente onde ocorreu há um mês a derrocada na Estrada Municipal 255, tendo provocado cinco mortos, considerou ainda que "era suposto" o Governo nesta altura estar a passar por um período de paz social.