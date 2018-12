Actualidade

A polícia brasileira cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na casa do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, que é suspeito de ter recebido subornos milionários da fabricante de carnes JBS.

As buscas na casa de Kassab foram pedidas pela Procuradoria-geral da República (PGR) para investigar declarações sobre pagamento de suborno feitas por executivos da JBS que estão colaborando com a Justiça, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério Público Federal (MPF).

Segundo o órgão de Justiça brasileiro, há suspeitas de que o ministro recebeu subornos no valor total de 58 milhões de reais (13 milhões de euros) em dois momentos distintos.